مجلس كربلاء يفسخ عقد الجباية الالكترونية بالاغلبية المطلقة

2019/07/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة كربلاء اليوم الثلاثاء الى فسخ عقد الجباية الالكترونية المحال في الفترة السابقة بسبب وجود مخالفات قانونية فيه وقالت عضو مجلس محافظة كربلاء بشؤى حسن عاشور لوكالة نون الخبرية ان المجلس صوت بالاغلبية الحاضرة على فسخ عقد مشروع الجباية الالكترونية المحال في الفترة السابقة وذلك لوجود ضرر على مقدرات المحافظة ورهن اهم وارد لها لمدة 25 سنة.

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