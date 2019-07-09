محافظ كربلاء الجديد يؤكد ان ادارته ستفتح جميع الملفات السابقة المتعلقة بالفساد والمفسدين ولن تتهاون معهم

2019/07/09 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ كربلاء الجديد نصيف الخطابي بانه لن يكون هناك اي تهاون مع المفسدين ومن أية جهة كانت وسنتعاون مع القضاء لكشف المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وسيتم محاسبتهم .واضاف في تصريح له ان الحكومة المحلية لن تسمح اطلاقا بالتلاعب بالمال العام وسيتم فتح جميع مافات اللجان التحقيقية التي شكلت خلال الفترة الماضية ولم يتم حسمها […]

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