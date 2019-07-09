تونس مهرجان منارات يتوج فيلم بترا الإسباني

2019/07/09 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز الفيلم الروائي الإسباني (بترا) للمخرج خايمي روزاليس، جائزة “المنار الذهبي” في الدورة الثانية لمهرجان منارات للسينما المتوسطية بتونس، وعزت لجنة تحكيم المهرجان منح الجائزة إلى إتقان الإخراج في العمل، فضلا عن الرواية المفاجئة، والقصة التي تعطي مكانة مثيرة للمشاهد.وفاز بجائزة التمثيل الأولى اليوناني يانيس دراكوبولوس عن دوره في فيلم (شفقة) من إخراج بابيس ماكريديس.ومنحت لجنة التحكيم جائزتها

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