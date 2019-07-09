طيران الجيش يقتل أربعة “دواعش” ويدمر عجلتين في صحراء الجزيرة

2019/07/09 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكن طيران الجيش العراقي، الثلاثاء، من قتل أربعة عناصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي وتدمير عجلتين لهم بضربة جوية في صحراء الجزيرة.و ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الطيران وجه ضربة جوية ضد عناصر داعش في صحراء الجزيرة ما أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين وتدمير حفارة وعجلة تابعتين لهم”.وتواصل […]

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