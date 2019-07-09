2019/07/09 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 6 أشخاص بانفجار مزدوج في الشرقاط) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 6 أشخاص بانفجار مزدوج في الشرقاط) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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