النفط ينخفض بفعل مخاوف بشأن الطلب

2019/07/09 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ،الثلاثاء، بقيمة 14 سنتًا 0.2% إلى 63.97 دولارًا.وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة 20 سنتًا 0.4% إلى 57.46 دولارًا.وعزا محللو ذلك الانخفاض إلى مخاوف بخصوص الطلب بعد ورود مؤشرات على أن التوترات التجارية […]

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