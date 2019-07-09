متهمون بالسرقة والقتل وجرائم الخطف بقبضة العدالة

2019/07/09 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهمين بالسرقة والقتل وجرائم الخطف بالعاصمة. وقالت القيادة في بيان لها ، إن “القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالشرع في القتل في منطقتي: حي البساتين شمالي بغداد، وحي الجهاد”.وأضافت ، أنه ” تم اعتقال خمسة متهمين بالسرقة في مناطق: …

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