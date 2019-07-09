2019/07/09 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهمين بالسرقة والقتل وجرائم الخطف بالعاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالشرع في القتل في منطقتي: حي البساتين شمالي بغداد، وحي الجهاد”.واضافت، انه ” تم اعتقال خمسة متهمين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالسرقة والقتل وجرائم الخطف في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالسرقة والقتل وجرائم الخطف في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).