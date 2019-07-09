البصرة… اعتقال إيراني يحوز /13/ جواز سفر

2019/07/09 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت هيئة #المنافذ الحدودية بمحافظة #البصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال مسافر #إيراني بحوزته 13 جواز #سفر معدة للتهريب بمنفذ #الشلامجة.وذكرت الهيئة في بيان أنها «ضبطت (13) […]

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