جنرال الكتريك تعزز كهرباء العراق بـ

2019/07/09 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (كوردستان 24)- قالت شركة جنرال الكتريك الامريكية الثلاثاء إنها ستضيف 125 ميغاواط الى المنظومة الوطنية في العراق خلال ثلاثة اشهر.

وتمثل أشهر الصيف اللاهب اهم اختبار لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث تأتي ازمة الطاقة الكهربائية على رأس شكاوى السكان.

ومازال العراق يعاني من نقص حاد في امدادات الطاقة على الرغم من انفاق الحكومات المتوالية نحو 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003.

وقال المدير التنفيذي لجنرال الكتريك في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مدحت المرعبي إن شركته "اضافت هذه الكمية من الطاقة في وقت قياسي مقدر بثلاثة اشهر".

وأضاف في بيان انه تم شحن المحرك واستبداله وتركيبه في محطة العمارة التي تعمل على تقنيات (إف-9) المتطورة والخاصة بالشركة والتي تنتج 500 ميغاواط.

وأشار المرعبي الى أن انتاج الكهرباء وصل الى "ارقام قياسية".

وتمكنت جنرال الكتريك من ضمان تشغيل اكثر من 1800 ميغاواط خلال الفصل الحالي.

وكان العراق قد ابرم اتفاقيتين بشكل منفصل مع شركتي جنرال إلكتريك الامريكية وسيمنز الألمانية لتطوير قطاع الكهرباء في البلاد.

ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية لسد احتياجات السكان والمؤسسات من الطاقة بلا انقطاع.





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