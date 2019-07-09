بالصور.. وقفة احتجاجية للموظفين الإداريين في المؤسسات الصحية بديالى

2019/07/09 | 12:11

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بغداد اليوم - ديالى

نظم العشرات من الاداريين في المؤسسات الصحية بمحافظة ديالى، الثلاثاء (9 تموز 2019)، وق...





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