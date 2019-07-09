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الأخبار المحلية

الثلاثاء 9 يوليو 2019 | 11:41 صباحاً | عدد القراءات : 35

النزاهة: ضبط أسماء وهمية في قوائم الأجراء اليوميين بصحة بابل

بغداد/...



كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط موظفين في دائرة صحة بابل لقيامهما بإضافة "أسماء وهمية" في قوائم تحويل الأجراء اليوميين في الدائرة إلى صفة عقود.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "فريق عمل من شعبتي التحري والضبط ومكافحة الرشوة في مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى دائرة صحة المحافظة، قام بضبط رئيس لجنة تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود، إضافة إلى أحد أعضاء اللجنة، لقيامهما بإضافة أسماء وهمية من غير الأجراء اليوميين للأعوام السابقة".

وأوضحت الدائرة، أن "الأسماء التي قامت اللجنة بإضافتها تصل إلى قرابة (1000) اسم وهمي تم توزيعها بين المؤسسات الصحية والمستشفيات كافة، أضيفت خلافا لقرار مجلس الوزراء المرقم (105 لسنة 2019)".

وأضافت، أن "الفريق ضبط، خلال العملية التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، قوائم تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود، والأوليات والأوامر الإدارية الخاصة بهم في مستشفى الحلة التعليمي العام، فضلا عن ضبط قوائم الأسماء وأقراص الـ(CD)".انتهى2

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