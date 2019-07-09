انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في ريف جلولاء في محافظة ديالى

2019/07/09 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت القطعات الامنية بعملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في ريف جلولاء في محافظة ديالى .وقال مصدر عسكري اليوم ان قطعات عسكرية شرعت بتنفيذ عملية عسكرية ومن محورين لملاحقة فلول أرهابيي داعش في ريف جلولاء شمال شرق بعقوبة .واضاف ان العملية تهدف الى تامين الطرق الزراعية والساتين والاراضي الزراعية بعد ان شهدت المنطقة خروقات […]

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