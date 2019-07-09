اتحاد اليد يعلن موعد اكمال مباريات الدوري النسوي

2019/07/09 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، الثلاثاء، مواعيد اكمال المباريات المتبقية من الدوري النسوي للموسم الحالي.وقالت رئيس اللجنة النسوية في اتحاد اليد، اعتبار محمد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد، قرر تكملة باقي مباريات الدوري النسوي خلال الفترة 17-16-15 تموز الجاري في محافظة اربيل وتكون مرافقة للدورة التدريبية الدولية”.واوضحت محمد، […]

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