2019/07/09 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي المغاربة غاضبون ومنزعجون: أزيد من أربعة مواطنين/ات من أصل 10 منزعج وغاضب، هذه خلاصة لدراسة حول السعادة في العالم (Gallup Global Emotions, 2019) تضم 140 دولة.إن المغرب يوجد في سلم الغضب والانزعاج إلى جانب دول مثل فلسطين وإيران والعراق وأرمينيا.بينما سكان بلدان أمريكا اللاتينية من بين أكثر الساكنة تفاؤلا في العالم.كما تعتبر تشاد أكثر الدول سلبية في العالم، وهو أمر يمكن فهمه نظرا لكفاح المواطن الت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عائشة العلوي - صعود النزعة المقاولاتية والريعية للمجتمع المدني …) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عائشة العلوي - صعود النزعة المقاولاتية والريعية للمجتمع المدني …) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).