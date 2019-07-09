سعيد الوجاني - حزب من اجل الجمهورية المغربية

2019/07/09 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني مؤخرا نشر الضابط السابق في سلاح الجو المغربي السيد مصطفى اديب على صفحته الفيسبوكية ، ورقة تدعو لإنشاء حزب جمهوري ، غايته أنشاء نظام جمهوري بالمغرب ، واقترح كاسم له " اتحاد المغاربة من اجل الجمهورية " .الدعوة ليست مستغربة ولا مفاجئة ، لكنها تثير الدهشة والاستغراب ، وتثير الشكوك حول جديتها ، لذا فهي لا تعتبر أرضية ، بل قد نعتبرها تجاوزا فقط نصف أرضية ، حتى يتسنى لنا مناقشتها من خلال تحليلها بربط......

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