الجميع يعودون إلى القمر لكن لماذا الآن

2019/07/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام قليلة، وتحديدا في الخامس عشر من يوليو الجاري، ستطلق الهند مركبتها الفضائية “تشاندرايان 2″، البالغة حمولتها 4 أطنان، من مركز الإطلاق الهندي في سريهاريكوتا إلى القمر.بعد أن تتخذ المركبة تشاندرايان 2″ مدارا حول الأرض لمدة 4 ستكمل مهمتها إلى القمر، حيث ستهبط على سطحه، بالقرب من قطبه الجنوبي، مركبة الهبوط “فيكرام”، التي ستطلق

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