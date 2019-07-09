البرلمان بصدد إرسال كتاب إلى عبد المهدي بشأن “فضيحة الفلاحي”

2019/07/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائب عن تحالف الإصلاح اسعد البدري، الثلاثاء، أن لجنة الأمن والدفاع النيابية بصدد إرسال كتاب إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن فضيحة قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي.وقال البدري في تصريح لـ/المعلومة/ ان “عددا من أعضاء مجلس النواب ثبتوا ملاحظاتهم خلال جلسة الأمس بشأن اتهام قائد عمليات الانبار […]

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