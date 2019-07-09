اغلاق مركز للتداوي بالاعشاب في واسط

2019/07/09 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت مفارز قسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة واسط مركز للتداوي بالاعشاب في قضاء العزيزية وصادرت كمية من الادوية المستخدمة في المركز .وقال مدير قسم التفتيش والشكاوى الصيدلاني جاسم علي ان :” مفارز القسم وضمن سلسلة الجولات الميدانية اليومية التي تنفذ في جميع مناطق المحافظة ، تم تنفيذ حملة تفتيشية على الصيدليات والمختبرات والمراكز […]

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