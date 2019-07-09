الحكيم: معارضتنا ليست للدولة وإنما للحكومة

2019/07/09 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم،اليوم الثلاثاء، ان معارضة تيار الحكمة ليست للدولة بل للحكومة.وقال الحكيم في تغريدة له “نحن جزء أساسي من النظام السياسي والدولة، وجزء اساسي من مجلس النواب، ونحن مشاركون بشكل اساسي في كل مرافق التأثير الاجتماعي والسياسي”.وأضاف الحكيم أن “معارضتنا ليست معارضة للدولة وانما للحكومة التي أمدها اربع […]

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