2019/07/09 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري مع وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في إيران محمد شريعتمداري سبل تطوير العمل المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية.وأكدت قادري خلال لقائها شريعتمداري في طهران اليوم ضرورة التركيز على محاور عملية قابلة للتطبيق وخاصة في مجال التدريب المهني لما له من أهمية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).