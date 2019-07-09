الاعرجي: الاوضاع الحالية الاخطر في التأريخ وحكومة عبد المهدي لا تستطيع تقديم الكثير

2019/07/09 | 12:20

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الثلاثاء، أن الاوضاع الحالية التي يمر بها العراق هي الاخطر في تار...

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