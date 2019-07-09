2019/07/09 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفرد وكالة الأنباء العراقية"واع" بنشر اسماء مراكز الاستقبال للمفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع تنفرد بنشر اسماء مراكز استقبال المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع تنفرد بنشر اسماء مراكز استقبال المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).