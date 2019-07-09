نصيف تزود عبد المهدي بـ”وثائق” عن أماكن احتجاز غير رسمية يديرها الأسدي

2019/07/09 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف، الثلاثاء، المواطنين الذين تعرضوا لإجراءات تعسفية من قبل المفتش العام بوزارة الداخلية او تم القاء القبض عليهم دون صدور أمر قبض من السلطة القضائية الى إبلاغ النائبة من خلال مراجعة مكتبها أو الحضور الى مجلس النواب، فيما كشف عن تزويد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالمعلومات والوثائق التي […]

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