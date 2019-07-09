مادورو يعلن عن بدء المفاوضات مع المعارضة الفنزويلية في جزيرة بربادوس

2019/07/09 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن بدء العملية التفاوضية مع المعارضة في جزيرة بربادوس.وقال مادورو على أثير التلفزيون الحكومي : ” بدأت عملية الحوار مع المعارضة الفنزويلية بمشاركة حكومة النرويج في جزيرة بربادوس”.وأضاف :” بداية مشجعة للغاية ، لدي رسائل ذات صلة من رئيس وفدنا عن بدء المفاوضات اليوم”.وفي سياق متصل أكدت …

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