خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن عمليات ارادة النصر

2019/07/09 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الصفحة الثالثة من عمليات "إرادة النصر"، وفيما أشارت إلى العثور على معمل تفخيخ في صلاح الدين وتفجير محتوياته تحت السيطرة، بينت أنه تم تدمير حفارة وعجلة وحرق خيمة وقتل ٤ "إرهابيين" في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعد أن حققت الصفحتان الأولى والثانية من عملية إرادة النصر أهدافها المرسومة، انطلقت صباح اليوم الصفحة الثالثة بإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأضافت، أن "القطعات ضمن قاطع عمليات صلاح الدين شرعت بالعملية من خمسة محاور، اشترك فيها الألوية (٦، ٢٥، ٢٤) الحشد الشعبي والفوجين التكتيكي وسوات من مديرية شرطة صلاح الدين، وقد عثرت القوات الأمنية ضمن قاطع فوج سوت على معمل تفخيخ يحتوي ١١ عبوة ضد الدروع و٤ صمامات هاون عيار ١٢٠ ملم و٥ كيلو غرام من الكرات الحديدية مختلفة الأنواع، وقد تم تفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر".وتابعت، أن "عمليات نينوى شرعت قطعات فرقة المشاة العشرين والحشدين الشعبي والعشائري بالصفحة الثالثة أيضا من عملية إرادة النصر، لتطهير صحراء الجزيرة ومن ثلاثة محاور، وقد اشترك في هذه العملية ضمن هذا القاطع اللواء ٦٠ واللواء ٤٣ وقوات الحشد الشعبي، والتي تمكن طيران الجيش ضمن محورها من تدمير حفارة وعجلة وحرق خيمة وقتل ٤ إرهابيين".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، أمس الأول الأحد، إنطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار الى الحدود الدولية العراقية –السورية.

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