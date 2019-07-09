2019/07/09 | 12:25

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الحشد يعثر على مضافة لداعش الارهابي جنوب غرب نينوى

عثرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، على مضافة لتنظيم داعش الارهابي

تضم مواد غذائية وسيارات وتجهيزات عسكرية اثناء عمليات التطهير جنوب

غرب نينوى.

وذكر بيان لإعلام الحشد، أن “قوات الحشد الشعبي التي تنفذ عمليات

تفتيش وتطهير عثرت على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في محيط بحيرة

سنسول جنوب غرب نينوى”.

وأضاف البيان، أن “المضافة كانت تضم مواد غذائية وتجهيزات عسكرية

وسيارات للعدو”.

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