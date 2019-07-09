انخفاض متوقع للحرارة خلال الاسبوع الجاري

2019/07/09 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية انخاض درجات الحرارة خلال هذا

الاسبوع.

وذكر عطية عبر صفحته في فيس بوك ان" موجه باردة عليا في طبقات الجو

تسبب انخفاض درجات الحرارة السطحية هذا الاسبوع .

ويستمر الطقس صيفي اعتيادي في كافة مدن البلاد خلال الايام

المقبلة ولا توجد أي موجة حارة قوية قريبة...وربما سيكون هنالك انخفاض

طفيف بداية الاسبوع المقبل .واضاف "تزداد احتمالية اندفاع موجات حارة بعد منتصف الشهر الحالي

اوالثلث الاخير منهفيما اشار الى ان الرياح الشمالية الغربية تستمر في هبوبها يصحبها بعض

النشاط منتصف النهار خلال الايام المقبلة.

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