طيران الجيش يقتل 4 عناصر من داعش ويدمر عجلتين لهم في صحراء الجزيرة

2019/07/09 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن طيران الجيش، الثلاثاء، من قتل 4 عناصر من داعش وتدمير عجلتين لهم بضربة جوية في صحراء الجزيرة.و ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ان "الطيران وجه ضربة جوية ضد عناصر داعش في صحراء الجزيرة ما أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين وتدمير حفارة وعجلة تابعتين لهم".هذا وتواصل قطعات الحشد الشعبي والجيش باسناد جوي من ...

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