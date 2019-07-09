الحشد يعثر على مضافة لداعش أثناء عمليات التطهير جنوب غرب نينوى

2019/07/09 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، على مضافة لداعش تضم مواد غذائية وسيارات وتجهيزات عسكرية اثناء عمليات التطهير جنوب غرب نينوى.وقال موفدنا ان، قوات الحشد الشعبي التي تنفذ عمليات تفتيش وتطهير عثرت على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في محيط بحيرة سنسول جنوب غرب نينوى.واضاف الموفد ان، المضافة كانت تضم مواد غذائية وتجهيزات عسكرية وسيارات ...

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