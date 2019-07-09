2019/07/09 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الثلاثاء عن تعرض كوادرها لاعتداء خلال حملة لازالة تجاوزات وسط بغداد.واكدت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الكرادة بحملة لرفع وازالة التجاوزات عن شارع الجمعيات الفلاحية في المحلة 910 ضمن حي الكرادة والتي تضمنت رفع وازالة العديد من التجاوزات على الأرصفة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض كوادر أمانة بغداد لاعتداءات من متجاوزين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض كوادر أمانة بغداد لاعتداءات من متجاوزين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض كوادر أمانة بغداد لاعتداءات من متجاوزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).