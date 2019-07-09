2019/07/09 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القادسية / خطوة برس اعلنت شرطة القادسية القبض على ٣ مطلوبين بالسرقة والحبوب المخدرة في الديوانية.وقال بيان لشرطة القادسية تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “سيطرة الدغارة تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة منازل المواطنين بعد تدقيق اسمه الذي وجد ضمن قوائم المطلوبين إلى مديرية مكافحة اجرام النعمانية في محافظة واسط”.وأضاف البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ٣ مطلوبين بالسرقة والحبوب المخدرة في الديوانية وكالة خطوة برس.

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