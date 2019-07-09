وزير الزراعة : إنتاجنا من الشعير سيغطي ويزيد عن الحاجة المحلية

2019/07/09 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة صالح الحسني ، زيادة الإنتاج المحلي كماً ونوعاً من المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول الشعير للموسم الزراعي 2018 ـ 2019 .وقال الحسني بحسب بيان لوزارة الزراعة ,إن “الانتاج المحلي من محصول الشعير لهذا الموسم سيغطي ويزيد عن الحاجة المحلية للثروة الحيوانية من الأعلاف وهو قابل للزيادة لان استلام المحصول مازال مستمرا “.[…]

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