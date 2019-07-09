السليمانية… ضابطٌ يُكمل اجراءات اصدار جوازك في بيتك

2019/07/09 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق يعاني #العراقيون في عموم مدن البلاد، من التعامل الروتيني للأجهزة #الأمنية، وتحديداً بما يتعلق باصدار الجوازات، فلا غرابة بأن يستغرق اصدار #الجواز أكثر من شهر، إلا […]

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