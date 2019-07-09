تعرف على أماكن مراكز استقبال طلبات المفسوخة عقودهم من الدفاع لإعادتهم للخدمة

2019/07/09 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نشرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، أسماء وعناوين مراكز الاستقبال للمفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات من اجل إعادتهم للخدمة.

وبحسب وزارة الدفاع فأن المراكز

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