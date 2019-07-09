مصدر بالمعارضة السودانية: الاتفاق مع

2019/07/09 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقع مصدر من المعارضة السودانية توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" بعد غدٍ الخميس.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"

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