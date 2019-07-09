2019/07/09 | 12:33

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بالأسماء..



الدفاع تحدد مراكز مقابلة المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات

العراقامن

بالأسماء..



الدفاع تحدد مراكز مقابلة المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات

الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 12:13

وزارة الدفاع العراقية

يتبع..

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