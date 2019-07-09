English | كوردى

بالأسماء.. الدفاع تحدد مراكز مقابلة المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات


بالأسماء.. الدفاع تحدد مراكز مقابلة المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات
2019/07/09 | 12:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالأسماء..

الدفاع تحدد مراكز مقابلة المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات

العراقامن

بالأسماء..

الدفاع تحدد مراكز مقابلة المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات

الثلاثاء 9 يوليو 2019 - 12:13

وزارة الدفاع العراقية

يتبع..

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/bc/b0/bcb0cb83c8585b8c1bee8a397d9b4375

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. الدفاع تحدد مراكز مقابلة المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء.. الدفاع تحدد مراكز مقابلة المفسوخة عقودهم في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا