انطلاق الصفحة الثالثة من عمليات ارادة النصر

2019/07/09 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" بعد حققت الصفحتان الأولى والثانية من عملية إرادة النصر، أهدافها المرسومة، انطلقت صباح اليوم الصفحة الثالثة بإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيث شرعت القطعات ضمن قاطع عمليات صلاح الدين بالعملية من خمسة محاور، اشترك فيها الألوية (6، 25، 24) بالحشد الشعبي والفوجان التكتيكي وسوات من مديرية شرطة صلاح الدين".وأضافت، أن" القوات الأمنية ضمن قاطع فوج سوات عثرت على معمل تفخيخ يحتوي 11 عبوة ضد الدروع و4 صمامات هاون عيار 120 ملم و5 كيلو غرامات من الكرات الحديدية مختلفة الأنواع"، مبينة أنه" تم تفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر".واوضح، انه" اما قيادة عمليات نينوى فقد شرعت قطعات فرقة المشاة العشرين والحشدين الشعبي والعشائري بالصفحة الثالثة أيضا من عملية إرادة النصر، لتطهير صحراء الجزيرة ومن ثلاثة محاور".واشار الى انه" قد اشترك في هذه العملية ضمن هذا القاطع اللواء 60 واللواء 43 وقوات الحشد الشعبي، والتي تمكن طيران الجيش ضمن محورها من تدمير حفارة وعجلة وحرق خيمة وقتل 4 إرهابيين".انتهى..م.م

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