طيران الجيش يعلن مقتل 4 دواعش وتدمير عجلتين لهم في صحراء الجزيرة

2019/07/09 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … تمكن طيران الجيش، اليوم الثلاثاء، من قتل أربعة عناصر من تنظيم داعش وتدمير عجلتين لهم في صحراء الجزيرة.وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت /بددر نيوز/، نسخة منه، ان “طيران الجيش تمكن من قتل اربعة عناصر من تنظيم داعش ودمر عجلتين لهم في صحراء الجزيرة”.وأضاف ان “قطعات الحشد الشعبي والجيش […]

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