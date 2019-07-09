2019/07/09 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FkkgLHOuNTE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي سعدون اللامي - تأجيل التصويت على الدرجات الخاصة تعرقل البرنامج الحكومي +++++++++) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي سعدون اللامي - تأجيل التصويت على الدرجات الخاصة تعرقل البرنامج الحكومي +++++++++) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).