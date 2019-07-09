2019/07/09 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفعل تقلص توقعات إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية، على الرغم من أن هبوط أسواق الأسهم كبح خسائر المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1392.64 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1396.30 دولار للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى.

لكن انخفاض أسعار الذهب كان محدودا بفعل تراجع الأسواق المالية، مع انخفاض الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.04 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1557.63 دولار، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 810.95 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وضعف الأسهم يكبح الخسائر) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وضعف الأسهم يكبح الخسائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).