2019/07/09 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات اللواء 33 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، عددا من الدواعش واصابت اخرين عقب محاصرتهم في احدى المضافات في صحراء الجزيرة وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي حاصرت مضافة كان يتحصن فيها الدواعش في وادي الوعر بقرية ساري العبد الله بالقرب من الحدود الادارية لمحافظة الانبار (غربي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 33 بالحشد يقتل ويصيب عددا من الدواعش عقب محاصرتهم في احدى المضافات في صحراء الجزيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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