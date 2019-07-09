أميركي يعترف بدعم تنظيم “داعش”.. ويُعاقب بالسجن والغرامة

2019/07/09 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يواجه #الأميركي #كان_سركان_دملاركايا، حكماً بالسجن 20 عاما ودفع #غرامة قد تصل إلى 250 ألف دولار، بعد اعترافه بدعم تنظيم “#داعش”.وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل […]

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