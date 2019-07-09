2019/07/09 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقمت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا دعوى قضائية ضد وحدة شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية في البلاد، متهمة إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية غالاكسي على أنها مقاومة للمياه.وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونغ هواتفها الذكية غالاكسي، وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر.وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سامسونغ أمام القضاء الأسترالي بسبب 300 إعلان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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