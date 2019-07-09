قطع الطرق المؤدية إلى ملعب الشعب الدولي

2019/07/09 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الثلاثاء ، بقطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب).وقالت قيادة العمليات، في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “تقرر قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة العاشرة والنصف من مساء هذا […]

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