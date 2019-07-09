2019/07/09 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مالية الحشد الشعبي، الثلاثاء، بتوزيع رواتب الشهداء في الحشد الشعبي لشهر حزيران في محافظة واسط.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان ” اللجنة المالية في مكتب واسط للحشد الشعبي باشرت بتوزيع رواتب شهداء الحشد الشعبي لشهر حزيران 2019″.وأضاف انه ” على ذوي الشهداء والجرحى مراجعة مكتب هيئة الحشد في واسط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد تباشر بتوزيع رواتب الشهداء لشهر حزيران في واسط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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