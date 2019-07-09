اختراع من “سامسونغ” يحول هاتفك إلى “معمل تحاليل”

2019/07/09 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة يمكنها أن تحول الهاتف الذكي إلى “معمل تحاليل متكامل”.ونشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص تقريرا حول تسجيل “سامسونغ” براءة اختراع جديدة تجعل من الساعة الذكية المرتقبة “غلاكسي ووتش آكتيف” بالتعاون مع الهاتف الذكي عبارة عن “معمل تحاليل متكامل”.ويظهر من خلال براءة الاختراع […]

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