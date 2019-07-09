2019/07/09 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل المواطنون مع ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي فبعد جهود رسمية وجماهيرية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات شعر الجميع أنه حقق النجاح المطلوب في جعل بابل تراثاً عالمياً .لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاعل جماهيري ملفت مع ملف إدراج بابل على لائحة التراث العالمي النعيم نيوز.

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