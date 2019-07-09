وفاة طفلة داخل عجلة من شدة الحر في اربيل

2019/07/09 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين داخل عجلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في محافظة اربيل .

وذكر مصدر امني مسؤول اليوم الثلاثاء ان طفلة فارقت الحياة من شدة الحر عندما تركها والداها داخل سيارة العائلة في ناحية "دار شكرانه" في محافظة اربيل .

واضاف المصدر ان التقرير الطبي اشار الى ان الطفلة توفيت مختنقة بسبب نقص الاوكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة.

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