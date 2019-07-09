المؤبد لمدان بالهجوم على القوات الامنية في الفلوجة

2019/07/09 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد لمدان بالانتماء لما يسمى افراد جيش المجاهدين الارهابي في الفلوجة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الارهابي أعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائه لعصابات ما يسمى بـ"جيش الثوار"، في بادى الامر ومن ثم الى عصابات ما يسمى بـ"جيش المجاهدين"، وشارك في العديد من العمليات ضد قوات الجيش العراقي في منطقة ذراع دجلة والكرمة ومنها الهجوم على مركز شرطة الكرمة.وأضاف البيان أن" المحكمة قضت بالسجن المؤبد بحق الارهابي بعدما وجدت الادلة كافية لتجريمه وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".انتهى..م.م

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